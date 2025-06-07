Путін хоч і демонструє "непорушність дружби" з Китаєм, але з підозрілістю до союзника.

Публічно кремлівський диктатор Володимир Путін заявляє про непорушність зростаючої дружби з Китаєм, але в коридорах штаб-квартири ФСБ (служби внутрішньої безпеки) секретний розвідувальний підрозділ називає китайців "ворогом".

Цей підрозділ, який раніше не згадувався публічно, попереджає, що Китай становить серйозну загрозу безпеці Росії. Його співробітники заявляють, що Пекін дедалі активніше намагається завербувати російських шпигунів і отримати доступ до чутливих військових технологій, часом заманюючи розчарованих російських учених, пише The New York Times.

Розвідники стверджують, що Китай шпигує за діями російської армії в Україні, щоб вивчити західну зброю і тактику. Вони побоюються, що китайські академіки готують ґрунт для висунення територіальних претензій до Росії. Також вони повідомляють, що китайські розвідники займаються шпигунством в Арктиці під прикриттям гірничодобувних компаній та університетських наукових центрів.

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Усі ці загрози описані у внутрішньому восьмисторінковому документі планування ФСБ. У документі викладено пріоритети щодо боротьби з китайським шпигунством. Він не датований, що може вказувати на те, що це чернетка, але за контекстом можна припустити, що його було складено наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.

Повідомляється, що цей документ надає найдокладніше на сьогоднішній день уявлення про погляди російської контррозвідки на Китай. Росія витримала роки західних фінансових санкцій після вторгнення, значною мірою завдяки Китаю.

Адже Китай - найбільший покупець російської нафти і постачальник життєво важливих комп'ютерних чипів, програмного забезпечення та військових компонентів. Лідер Китаю Сі Цзіньпін і Путін наполегливо просувають партнерство "без кордонів", але секретний меморандум ФСБ показує, що кордони все ж існують.

"Є політичне керівництво, і вони всіма силами за зближення з Китаєм. А є розвідка і служби безпеки, і вони вкрай підозрілі", - каже експерт з російських спецслужб, який живе в еміграції у Великій Британії Андрій Солдатов.

При цьому, Путін, очевидно, прекрасно усвідомлює ризики зближення з Китаєм і все одно продовжує курс на зближення, що може вказувати на те, що у США мало шансів змінити цей вибір. "Путін вважає, що може глибше зануритися в обійми Китаю - і це ризиковано, але виправдано. Ми також бачимо, що всередині системи є люди, скептично налаштовані до такого курсу", - вважає директор Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв.

Путін роками домагався прихильності Сі Цзіньпіна, зустрічався з ним понад 40 разів і після вторгнення в Україну значно поглибив партнерство з Китаєм. У країн природна економічна синергія: Росія - один із найбільших у світі виробників енергії, а Китай - її найбільший споживач. Це створює для російських контррозвідників делікатне завдання. У документі йдеться, що вони повинні стримувати загрозу з боку китайської розвідки, не допускаючи "негативних наслідків для двосторонніх відносин".

Китай і Росія - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп відмовляється критикувати Китай за допомогу Росії. Такий підхід демонструє розрізненість у позиціях США та Європи. Адже глави МЗС країн G7 раніше засуджували Пекін за те, що він продовжує підтримувати окупантів.

Крім того, Китай уже почав допомагати Росії і з безпілотниками. "Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні системи, плати управління, навігацію", - розповів представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

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