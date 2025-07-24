СБУ затримала жінку, яка планувала підірвати кафе у центрі Києва

Фігурантку затримали "на гарячому".

Служба безпеки України запобігла теракту в кафе у центрі Києва, який мав відбутися ввечері 23 липня, повідомили в пресслужбі.

Фігурантка планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

"Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП. Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ", – зазначили в пресслужбі.

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Наразі Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала вибухівку. Водночас відомо, що вона отримала від російського куратора геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку.

"У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України", – додали в СБУ.

СБУ: важливі новини

Раніше в Києві застрелили співробітника СБУ Івана Воронича. Згодом Служба безпеки провела операцію, під час якої ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ в Києві.

Також напередодні СБУ провели масштабні обшуки з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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