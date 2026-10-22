Справа 'Мідас': з ексміністра Галущенка зняли електронний браслет

Суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків щодо Галущенка.

Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строку дії зобовʼязання носити електронний браслет для колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, який підозрюється у розкраданні коштів та корупції.

У повідомленні ВАКС на Facebook сказано, що сьогодні, 22 жовтня, суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, продовживши на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики України .

Підозрюваний надалі має, зокрема, прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді суду за кожною вимогою, а також не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу правоохорнців і повідомляти їм про зміну місця свого проживання. Також Галущенко повинен утримуватися від спілкування із визначеними особами і здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України (якщо такі не здано).

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"Водночас слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний засіб контролю", - сказано в повідомленні ВАКС.

Справа "Мідас"

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2026 року у рамках справи "Мідас" колишньому міністру енергетики України 2021-2025 років повідомили про підозру. Його викрили на відмиванні коштів та участі у злочинній організації.

Під час спроби перетину державного кордону в ніч на 15 лютого Галущенко був затриманий. У прикордонників був офіційний запит від НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо Галущенка.

17 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Герману Галущенко у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

Потім застава була зменшена до 150 мільйонів.

29 червня 2026 року за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли 150 мільйонів гривень застави і він вийшов із СІЗО і зобов’язаний був носити електронний браслет.

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