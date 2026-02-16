Ексміністру енергетики Галущенку повідомили про підозру, - НАБУ

Слідство триває, Бюро співпрацює з 15 країнами світу.

У рамках справи "Мідас" колишньому міністру енергетики 2021-2025 років повідомили про підозру. Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, було розширено коло підозрюваних у справі, на відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021-2025 років).

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів "інвестицій".

"Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного. З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

"Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках", - зазначили у НАБУ.

Так, здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

"Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

"15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України", - заявили в Бюро і додали, що слідство триває, в межах розслідування НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Затримання Галущенка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Германа Галущенка затримали при спробі виїхати за кордон. У НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що у межах справи "Мідас" під час перетину державного кордону був затриманий колишній очільник Міністерства енергетики.

Журналіст Віталій Глагола зазначив, що Галущенка зняли з нічного поїзда Київ-Варшава, яким він намагався виїхати з України.

