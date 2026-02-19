Галущенко мріяв стати послом, щоб 'втекти' з України: нові плівки у справі 'Мідас'

З оприлюднених записів стало відомо, що колишній міністр енергетики мав ще одне кодове ім’я - "Сигізмунд".

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко мав кодове ім’я "Сигізмунд" і мріяв стати послом в одній з іноземних держав. Про це свідчать нові плівки, оприлюднені Національним антикорупційним бюро України у соціальній мережі Facebook.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов нагадав, що НАБУ та САП повідомили ще одну підозру у справі "Мідас".

"Цього разу підозру за участь у злочинній організації та відмивання коштів отримав колишній міністр енергетики, який також займав посаду міністра юстиції", - зазначив Абакумов.

Як випливає з даних розслідування, Галущенко мав прізвисько "Сигізмунд". Також він відомий під кодовим ім’ям "Професор". Зазначається, що топпсадовця залучили до злочинної організації через його вплив на сектор енергетики, який генерував значні фінансові активи, що надходили в розпорядження злочинної організації.

"Детективи НАБУ встановили, що кошти, які надходили з енергетичного сектору та передавалися "Рокетом" [Ігор Миронюк, радник Галущенка, - УНІАН] в офіс злочинної організації готівкою, фіксувалися в "чорній бухгалтерії" під кодовою назвою "комплекс". За період 2021-2025 років за цією статтею надійшло понад 112 мільйонів доларів США. Члени злочинної організації, які забезпечували відмивання коштів, зокрема, "Карлсон" [бізнесмен Тимур Міндіч], "Шугармен" [Олександр Цукерман] та "Рьошик" [виконавчий директор з безпеки "Енергоатома" Ігор Фурсенко] називали міністра енергетики "Сигізмунд"", - зазначив Абакумов.

Як розповів керівник підрозділу детективів НАБУ, завдяки зв’язкам у вищих органах влади "Карлсон" забезпечував збереження ключової ролі "Сигізмунда" та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті Міністрів України, а також "зовнішню стійкість у злочинній організації".

"Водночас ключова роль "Сигізмунда" в діяльності Міненерго, Енергоатому, НКРЕКП, Об’єднаної газотранспортної системи України та інших суб’єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства", - наголосив Абакумов.

За його словами, у "чорній бухгалтерії" злочинної організації фіксувалися обсяги коштів за статтею "Сигізмунд". "Детально зазначали частку топпосадовця та шляхи її легалізації в його інтересах. Для відмивання використовували криптовалюту з подальшим надходженням коштів на рахунки фонду у Швейцарії або ж видачу готівки його колишній дружині", - сказав Абакумов.

Оприлюднене відео також містить записи розмов ключових фігурантів справи "Мідас". Зокрема, "Шугармен" згадує, що "Сигізмунд" мріяв "втекти", бо занадто довго перебував на посаді міністра енергетики. Йдеться про те, що Галущенко нібито мріяв стати послом в якійсь державі.

У чому підозрюють Галущенка

Як повідомляв УНІАН, Галущенка викрили на відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Слідство встановило, що у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів "інвестицій". Серед "інвесторів" фонду була і родина Галущенка. З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили кілька компаній, інтегрованих у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

