Чоловік, будучи уродженцем України, приїхав до родичів напередодні російського вторгнення і застряг.

Чинний депутат однієї з районних рад у Росії вже три роки працює віддалено, фізично перебуваючи в Україні. Він через відеозв'язок бере участь у засіданнях райради і проводить такі ж "зустрічі" з населенням, повідомляє російський телеграм-канал "База".

Як з'ясувало видання, житель селища Нова Чара Каларського району Забайкальського краю РФ Михайло Носик став депутатом Ради Каларського муніципального округу (по суті, місцева рада Каларського району) у 2020 році. Незадовго до повномасштабного російського вторгнення він приїхав в Україну на своїй машині, щоб пройти лікування в онкодиспансері. За його власними словами, це був доступніший варіант, ніж літати на лікування з Нової Чари до столиці Забайкалля міста Чита (між ними близько 600 км).

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Носик не зміг виїхати з України, пояснивши це тим, що в нього немає українських документів. Чому він не зміг виїхати за російськими документами, наприклад, до Молдови і зокрема до Придністров'я, не пояснюється.

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За словами Носика, він кілька разів звертався до російського МЗС і вийшов на російське посольство в Туреччині, але там йому порадили лише укласти фіктивний шлюб. Навіщо - не уточнюється.

У підсумку російський громадянин Носик продовжив працювати районним депутатом у Забайкальському краї у віддаленому режимі - по відеозв'язку. Чоловік стверджує, що жодних грошей за свою роботу не отримував, хоча працював "не гірше за інших депутатів". За даними "Бази", насправді він усе ж отримував гроші від своєї райради, але мізерні - близько 2-3 тисяч рублів (1-1,5 тисячі гривень) на місяць.

"У березні 2022 року Носика здали родичі і до нього приїхали українські силовики - забрали 800 євро, 50-80 тисяч рублів і документи на машину. Відкупитися вдалося за дві пляшки коньяку. Після цього Носик змінив місце проживання і тепер живе в Дніпрі", - пише "База".

У самій Росії на ситуацію з Носиком звернули увагу тільки в січні 2025 року. Комісія з етики при Каларській райраді рекомендувала достроково припинити повноваження депутата, однак більшість депутатів проголосували проти і Носик поки залишається депутатом.

Голова Каларської райради Аркадій Громов у коментарі місцевим ЗМІ уточнив, що Носик приїхав в Україну, де він колись народився і де в нього залишилися родичі, лише "за добу" до вторгнення.

"Просто йому не пощастило, що він народився в Україні і вирішив туди з'їздити", - сказав Громов.

Однак забайкальські ЗМІ пишуть, що насправді Носик перебуває в Україні з 2021 року. Зарплату він справді не отримує, а живе на пенсію в 27 тисяч рублів (13,6 тисяч гривень).

Також відомо, що Носик обрався депутатом за партійним списком ЛДПР. Термін його повноважень закінчується в грудні 2025 року.

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