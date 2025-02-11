Обмеження торкнуться бізнесу, який використовує в рекламі неправильні слова.

Російська Державна дума затвердила в першому читанні законопроєкт, що забороняє використання іноземних слів у публічній сфері. Про це повідомляє The Moscow Times.

Обмеження торкнуться реклами, ЗМІ, торгівлі, сфери послуг і будівництва. Зокрема використання іноземних слів буде заборонено у вивісках, етикетках, назвах житлових комплексів і населених пунктів.

"Магазини більше не зможуть оформляти вітрини, використовуючи написи coffee (кава), sale (розпродаж), open (відкрито) тощо", - зазначає видання.

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При цьому російські депутати все ж передбачили низку "послаблень". Так, підприємцям дозволять дублювати інформацію іноземними мовами, але тільки в якості "точного" перекладу з російської. Також закон поки що не стосується вже наявних найменувань.

Необхідність такого закону депутати пояснили прагненням "захистити" російську мову від "англіцизмів". Так, у пояснювальній записці до документа сказано, в Росії спостерігається "агресивне активне використання" іноземних слів у комерційній сфері, що нібито суперечить політиці Путіна.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, жителі російського прикордоння бояться російських же солдатів. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення телефонної розмови, в якій жителі Брянської області обговорюють небезпечного російського дезертира.

Також ми розповідали, що в Росії під час обшуку у справі про підтримку ЗСУ вистрибнув із вікна проукраїнський співак. Його загибель росіяни назвали самогубством.

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