Російська Державна дума затвердила в першому читанні законопроєкт, що забороняє використання іноземних слів у публічній сфері. Про це повідомляє The Moscow Times.
Обмеження торкнуться реклами, ЗМІ, торгівлі, сфери послуг і будівництва. Зокрема використання іноземних слів буде заборонено у вивісках, етикетках, назвах житлових комплексів і населених пунктів.
"Магазини більше не зможуть оформляти вітрини, використовуючи написи coffee (кава), sale (розпродаж), open (відкрито) тощо", - зазначає видання.
При цьому російські депутати все ж передбачили низку "послаблень". Так, підприємцям дозволять дублювати інформацію іноземними мовами, але тільки в якості "точного" перекладу з російської. Також закон поки що не стосується вже наявних найменувань.
Необхідність такого закону депутати пояснили прагненням "захистити" російську мову від "англіцизмів". Так, у пояснювальній записці до документа сказано, в Росії спостерігається "агресивне активне використання" іноземних слів у комерційній сфері, що нібито суперечить політиці Путіна.
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