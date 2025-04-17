Агентство пише, що ситуація навколо цієї компанії може ускладнити діалог між Москвою і Вашингтоном щодо війни в Україні.

Москва хоче використовувати конфісковану американську компанію для постачання провіанту своїй армії, пише Reuters з посиланням на документи, які опинилися у розпорядженні агенства.

Кремль планує взяти під державний контроль захоплену американську компанію "Главпродукт". Це може ускладнити діалог між Москвою і Вашингтоном щодо війни в Україні.

Згідно з джерелами агентства, "Главпродукт", - виробник консервів - наразі є єдиною американською компанією, яка повністю перейшла під контроль держави. Її нове керівництво пояснює "націоналізацію" потребою в "забезпеченні стабільного виробництва, в тому числі для майбутніх поставок Росгвардії та Міністерству оборони".

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Активи компанії були вилучені у підприємця Леоніда Смирнова з Лос-Анджелеса. Арбітражний суд Москви заморозив активи "Главпродукта" 12 березня за позовом Генпрокуратури, яка звинувачує Смирнова у незаконному виведенні 1,38 млрд рублів. Підприємець відкидає звинувачення, заявляючи про "рейдерське захоплення".

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що доля компанії буде частиною розмови про перезавантаження відносин США і Росії.

Хто отримує вигоду

Як зазначається у листі, переглянутому Reuters, нового керівника "Главпродукта" було призначено за рекомендацією компанії "Дружба народів", яка раніше вже забезпечувала Росгвардію. Її право власності засекречене, проте "Коммерсант" пов'язує її з агрохолдингом "Агрокомплекс ім. Ткачова".

"Агрокомплекс" і "Дружба народів" мають спільні доменні адреси та, за аудиторськими даними за 2025 рік, належать Олександру Ткачову — колишньому міністру сільського господарства РФ, особі під санкціями ЄС з 2014 року.

Що передувало

На фоні затяжної війни та підвищеного попиту на військові ресурси, Москва поступово націоналізує іноземні активи. Відомо, що під аналогічну схему потрапили й інші компанії, зокрема Carlsberg та Fortum.

Згідно з джерелами, "Главпродукт" раніше не мав контрактів із армією. Проте нові плани Кремля свідчать про стратегічне переорієнтування активів на військові потреби.

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