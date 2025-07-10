Закриття станцій метрополітену та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн грн.

У справі про руйнування тунелю київського метро у 2023 році отримав підозру директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що на початку грудня 2023 року через руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену довелося зупинити рух потягів на ділянці між станціями "Либідська" і "Теремки". Тоді КМДА була змушена організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

"В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену", - йдеться у повідомленні.

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За версією слідства, неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо її усунення.

"Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів, та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді", - зазначили у прокуратурі.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Руслана Кандибора.

Надзвичайна ситуація в столичному метро

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" зупинили через підтопленням, яке виникло внаслідок розгерметизації тунелю та появи тріщин у стінах.

Поліція повідомила про підозру виконуючому обов’язки начальника підприємства та начальнику служби колії, тунельних споруд та будівель. Їх звинуватили у службовій недбалості.

У грудні 2024 року на Оболонсько-Теремківській лінії Київського метро знову помітили воду. Київські Telegram-канали писали, що пасажири зняли на відео "річку", що виникла між рейками на станції "Деміївська".

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