Денис Шмигаль заявив, що сьогодні через дії або бездіяльність міської влади виникла загроза затоплення і руйнування тунелів "синьої" гілки столичного метро.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб дослідити що призвело до термінового ремонту "синьої" гілки столичного метро.

"Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення - як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять притулок тисячі людей", - зазначив прем'єр у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що сьогодні через дії або бездіяльність міської влади виникла загроза затоплення і руйнування тунелів "синьої" гілки столичного метро, що, за словами Шмигаля, буде безпосередньо впливати на безпеку киян.

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Шмигаль підкреслив, що вже доручив, щоб завтра, 9 грудня, пройшло засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, голови Мінстратегпрому Олександра Камишина, тимчасового виконуючого обов'язки голів ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського.

"Очікуємо також присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання", - додав прем'єр.

Проблеми з київським метро - деталі

8 грудня було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. Потяги на "синій" гілці Київського метрополітену курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У зв'язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену, через що було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки", розпочато досудове розслідування.

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