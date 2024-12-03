У метрополітені не підтверджували цю інформацію.

На Оболонсько-Теремківській лінії київського метро знову помітили воду. Відповідне відео опублікували у мережі.

Київські Telegram-канали пишуть, що пасажири зняли на відео "річку", що виникла між рейками на станції "Деміївська". Зазначимо, що в Комунальному підприємстві "Київський метрополітен" не коментували ролик, а також не повідомляли про підтоплення.

Нагадаємо, що частина синьої гілки метро тривалий час була закрита через розгерметизацію тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська". Її відкрили лише цієї осені.

Відео дня

Аварія у метро Києва

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" зупинили. Це пояснили підтопленням, яке виникло внаслідок розгерметизації тунелю та появи тріщин у стінах.

Згодом між станціями "Деміївська" та "Теремки" запустили човниковий рух поїздів. Ремонтні роботи тривали до 11 вересня цього року, повноцінний рух цією гілкою відновили на наступний день.

Поліція повідомила про підозру виконуючому обов’язки начальника підприємства та начальнику служби колії, тунельних споруд та будівель. Їх звинуваючуть у службовій недбалості.

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