Слідчі дії проводяться в рамках розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка.

Сьогодні, 11 липня, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, повідомляють джерела УНІАН у правоохоронних органах.

Вони зазначають, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в держзраді.

Також повідомляється, що Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у Білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.

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Що ще відомо щодо Євгенія Шевченка

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2024 року правоохоронці зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата. Фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.

Нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині нашої держави. Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

Тоді джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що мова йшла про Євгенія Шевченка.

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