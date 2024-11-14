Фігурант справи систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата. Про це повідомив прес-центр СБУ.

За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.

Зокрема, як зазначається, нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині нашої держави. Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

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"Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України. Крім того, у межах досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави та налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості. У подальшому афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси за штучно завищеною ціною для одержання надприбутків", - йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали провадження, для реалізації оборудок нардеп залучав підставних осіб, у тому числі нерезидентів підконтрольних йому фірм.

На підставі одержаних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про Євгенія Шевченка.

Нардеп Євгеній Шевченко: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше член депутатської групи "Відновлення України" Євгеній Шевченко у мережі Telegram закликав президента України Володимира Зеленського "починати діалог" з Росією. Також він запропонував свою допомогу і готовий для цього чомусь поїхати до Мінська.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак згодом у Telegram написав, що деякі народні депутати заплутались у питаннях безпеки, інтересів і майбутнього України.

Зокрема, як відзначив керівник ОП, якщо у головах цих народних депутатів "національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ".

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