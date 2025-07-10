Екс-секретарю Київради повідомили про підозру, - ДБР

За версією слідства, колишній заступник міського голови - секретар Київради у 2022-2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до Збройних сил України.

Колишньому секретарю Київської міської ради було повідомлено про підозру у службовій недбалості та сприянні ухилянню від військової служби. Як зазначається у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, Бюро здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого було встановлено факти службової недбалості та сприяння ухиленню від військової служби у Київській міській раді.

"На підставі цих матеріалів прокурор сьогодні повідомив про підозру колишньому заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради. Він у 2022-2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

У ДБР підкреслили, що він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали державі збитків на понад 690 тис. грн.

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"Ба більше, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями", - зауважили в Бюро.

Таким чином, йдеться у повідомленні, він фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув та жодних завдань з оборони України не виконував.

"Факт правопорушення підтверджується документами, зібраними в ході досудового розслідування, висновком судово-економічної експертизи, а також аудиторським дослідженням, проведеним фахівцем Державної аудиторської служби України", - зазначили у ДБР.

Так, фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 ККУ (пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану). Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

У ДБР також нагадали, що у травні скерували до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Володимира Бондаренка.

Водночас на своїй сторінці у Facebook Бондаренко прокоментував вручення йому повідомлення про підозру.

"На думку слідства я нібито незаконно виплачував заробітну плату своєму колезі, депутату від "Європейської солідарності - Київ" і керуючому справами Київської міської ради Ігорю Хацевичу та сприяв йому в ухиленні від військової служби", - написав він.

За словами Бондаренка, підозра "повністю необґрунтована". Він зауважує, що йому інкримінується виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів тощо.

"Так, на думку слідства, підписання мною листа на ім’я начальника Київської міської військової адміністрації щодо можливості виконання Ігорем обов’язків керуючого справами - це пособництво ухилення від військової служби. Цікаво, а як тоді слідство розглядає підпис начальника КМВА на цьому документі, який і дозволив виконання Ігорем таких обов’язків? Чи тепер за листи будуть притягати до кримінальної відповідальності?", - написав він.

Крім того, додав Бондаренко, "виконання безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати - на думку слідства, незаконна виплата".

"Хоча слідство достеменно знає, що Хацевич повернув до бюджету кошти, отримані від Київради, та не отримував кошти за місцем несення служби", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Національне антикорупційне бюро України розпочало масштабну операцію "Чисте місто". Було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міській раді. Тоді було затримано сімох учасників злочинної організації, а підозру повідомили 10 особам.

Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

У квітні Київрада підтримала звільнення Володимира Бондаренка з посади заступника Київського міського голови - секретаря. Таким чином було задоволено його заяву про дострокове припинення цих повноважень без припинення повноважень депутата Київради.

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