Боксити та глинозем належали олігарху через підконтрольну комерційну структуру.

В Україні арештовано на понад 2 млрд гривень "нових" активів російського олігарха Олега Дерипаски, який належить до близького оточення російського лідера Володимира Путіна. Як повідомляє СБУ, підприємства олігарха виготовляють компоненти до ракет "Іскандер" та ударних дронів.

"Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска", - повідомили у відомстві.

Зокрема йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до повномасштабного вторгнення РФ. Цінна продукція зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав вказаному росіянину.

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За даними СБУ, загальна вартість цих активів - понад 2,11 млрд грн, вони були головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски "Русал" у РФ. Арештовані боксити та глинозем належали олігарху через підконтрольну комерційну структуру, яка зареєстрована в одній із країн Євросоюзу.

"Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски", - розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що відправку сировини заблокували на початку 2023 року, коли українські правоохоронці викрили оборудку.

Українська спецслужба нагадала, що Дерипаска входить до найближчого оточення кремлівського диктатора Володимира Путіна. Заводи олігарха виготовляють компоненти до балістичних ракет "Іскандер", ударних дронів та радіолокаційних комплексів.

Справа Дерипаски

Нагадаємо, раніше слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському олігарху Олегу Дерипасці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни Росії проти України. Націоналізовано всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України.

Зібрано доказову базу на Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ. Фігуранти допомогли бізнесмену привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри чинну заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу РФ.

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