Також СБУ затримала його українських топ-менеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів".

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топ-менеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ.

Як повідомив прес-центр СБУ, у результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топ-менеджерів затримано у різних регіонах нашої держави.

В спецслужбі поінформували, що йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

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"За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

"На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України. Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України. Його спільнику – куратору – повідомлено про підозру за двома статтями. Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства", - заявили в СБУ.

Справи щодо інших російських олігархів

Як повідомляв УНІАН, раніше спецслужба зібрала доказову базу на підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області. Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

Крім того, СБУ повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману - за причетність до фінансування війни проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

Гроші для фінансування терористичної діяльності Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

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