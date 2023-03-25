У Росії населення ледь зводить кінці з кінцями, а держава живе за рахунок продажу природних ресурсів.

Економічна модель Росії схожа на спосіб життя в країні бабуїнів, де населення ледь зводить кінці з кінцями, а влада в "позі трупа" спокійно за цим спостерігає. Про це заявив російський мільярдер Олег Дерипаска у своєму Телеграм.

"Живемо за рахунок ренти з нафти і газу, як бабуїни зі Східної Африки, ледь-ледь зводячи кінці з кінцями. Відкладаючи знову "на потім" розвиток і Сибіру, і Далекого Сходу", – написав він.

Дерипаска зазначив, що протягом останніх 12 років в Росії немає ані "змістовного економічного зростання", ані зростання доходів населення.

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"А ми в шавасані ("поза трупа" для розслаблення в йозі – ред.) продовжуємо спостерігати за тим, як життя проходить повз", – нарікає олігарх.

Ситуація в російській економіці

Олег Дерипаска, який в минулому вважався одним з найближчих до Путіна олігархів, останнім часом досить часто критикує економічну політику Кремля. Нещодавно він зокрема заявив, що вибудувана в Росії модель "державного капіталізму" зазнала краху.

У тому, що російська держава намагається жити в основному за рахунок нафти, не прагнучи до особливого розвитку інших секторів, Дерипаска, звичайно правий. Навіть зараз Кремль намагається профінансувати свою війну проти України саме за рахунок доходів від нафти.

Однак ця економічна модель робить Росію вкрай вразливою в економічному плані. Через західні санкції нафтогазові доходи країни впали вдвічі, що одразу призвело до величезному бюджетному дефіциту, який невідомо чим тепер покривати.

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