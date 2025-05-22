Заарештовано активи підозрюваних на пів мільярда гривень, зокрема цехи зі складання вертольотів.

Арештовано майно сина колишнього президента АТ "Мотор Січ", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

"Серед арештованих активів - цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь", - розповіли у СБУ.

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Справа Богуслаєва

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2022 року в Запоріжжі затримали колишнього народного депутата, екс-президента компанії "Мотор Січ", В'ячеслава Богуслаєва. За даними СБУ, він співпрацював з росіянами. Зокрема, підприємство вже після початку повномасштабного вторгнення постачало до Росії двигуни та інші запчастини для військових вертольотів.

Екс-президенту АТ "Мотор Січ" інкримінують колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, надання сприяння терористичній організації, а також перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період.

У травні 2025 року було повідомлено, що в Монако правоохоронці затримали сина Богуслаєва - Олександра, який разом з батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.

У СБУ зауважили, що було встановлено, що фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.

Сину екс-президента "Мотор Січі" було повідомлено про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі.

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