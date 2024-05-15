Наразі у їхній власності одна квартира та чотири офісних приміщення.

У колишнього народного депутата України та президента "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва знайшли нерухомість у Дубаї.

Радіо Свобода публікує дані проекту Dubai Unlocked, у рамках якого журналісти з понад 70-ти світових медіа-організацій проаналізували інформацію про нерухомость у Дубаї, переважно за 2020 і 2022 роки.

У спискок потрапив Богуслаєв та його син Олександр. За даними журналістів, вони з 2009-го по 2018-й роки скуповували там нерухомість. У чоловіків знайшли 19 апартаментів та офісних приміщень в декількох елітних районах міста, їхню загальну вартість оцінюють у 15 мільйонів доларів.

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Мова йде про нерухомість у таких комплексах як Al Msalli, Al Nabat B8, Palme Couture Residences, Al Haseer B7, Al Sultana, Aquamarine, Burj Khalifa та Emirates Crown Tower. Ще чотири офісних приміщення знайшли в Jumeirah Business Centre 1.

Наразі у власності родини Богуслаєвих значиться лише одна квартира та чотири офісних приміщення у недобудованому елітному ЖК Dubai Pearl, все інше майно було продано. "Схеми" порахували, що від продажу вони могли виручити 3,5 мільйони доларів.

В Офісі генерального прокурора України сказали журналістам, що наразі не отримали "достовірної інформації та документів щодо майна Богуслаєва та його сина в ОАЕ", однак вживають заходів щодо виявлення та арешту майна, яке знаходиться в іноземних юрисдикціях.

У рамках розслідування журналісти також виявили дані про ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, одеського прокурора Олега Корнілова, колишньої дружини впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова, а також екснардепа від "Партії регіонів" та заступника голови Державної міграційної служби Василя Грицака.

Що відомо про справу Богуслаєва:

Колишнього нардепа затримали у жовтні 2022 року за підозрою у державній зраді. Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи його телефонних переговорів з росіянами.

Минулого року Богуслаєву повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та іншх військов формувань.

У квітні стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України дозволив конфіскувати активи Богуслаєва та колишнього топ-менеджера "Мотор Січ" Петра Кононенка.

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