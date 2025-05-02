Він допоміг батькові привласнити та продати акції підприємства.

У Монако правоохоронці затримали сина експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва - Олександра, який разом з батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта. Як повідомляє пресслужба СБУ, викрито масштабну схему розкрадання активів АТ "Мотор Січ".

"Встановлено, що фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США. За результатами роботи спільної слідчої групи СБУ та Офісу Генпрокурора, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманий до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допоміг батькові привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам. Для цього на той час ще керівник "Мотор Січ" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість акцій. Згодом він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною, а потім передав їх більшу частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Відео дня

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх закордонним компаніям, а на отримані прибутки придбали елітну нерухомість в країнах Європейського Союзу.

Як зазначають в СБУ, під час міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого, на прибережній віллі у Монако, та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Наразі сину експрезидента "Мотор Січі" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, одночасно нову підозру отримав батько фігуранта, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Як уточнили в Офісі Генерального прокурора, спільна слідча група провела обшуки, затримала та допитала сина ексвласника на території Князівства Монако у квітні 2024 року.

Йдеться, що вказана сім’я ще до 2014 року консолідувала більше 65 % акцій оборонного підприємства, які були оформлені на номінальних власників офшорних компаній. Після повномасштабного вторгнення РФ батько та син, розуміючи, що підприємство втрачає ринки збуту, без дозволу на передачу контрольного пакету акцій монопольного українського підприємства, продали їх представникам іноземної держави.

Упродовж 2016-2025 років син експрезидента АТ "Мотор Січ" у тому числі на території Франції і Монако легалізовував незаконно отримані кошти на суму понад 650 млн доларів.

За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб.

"Мотор Січ" - новини

Як писав УНІАН, у жовтні 2022 року в Запоріжжі затримали екс-нардепа, на той момент був президентом компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. За даними СБУ, він співпрацював з росіянами. Зокрема, підприємство вже після початку повномасштабного вторгнення постачало в РФ двигуни та інші запчастини для військових вертольотів.

У жовтні 2023 року СБУ заявило про завершення розслідування і передачу до суду обвинувального акту щодо екс-президента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства.

Експрезиденту АТ "Мотор-Січ" інкримінують колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, надання сприяння терористичній організації, а також перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 КК України).

Крім того, суд задоволив позов Мінюсту про стягнення активів Богуслаєва та його спільника. В дохід держави стягнуто майже 600 млн грн, 11 об’єктів нерухомого майна, 5 з яких – земельні ділянки, а також частки у статутному капіталі 11 підприємств з капіталом 367,3 млн грн та інші активи.

Вас також можуть зацікавити новини: