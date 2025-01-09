Зловмисниками виявилися 33-річний дезертир та його 25-річна дружина.

Правоохоронці затримали подружжя агентів РФ, які виготовили вибуховий пристрій для скоєння теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі торік 14 грудня. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

У спецслужбі нагадали, що внаслідок підриву вибухівки біля адмінбудівлі місцевого ТЦК завербованим спецслужбами РФ чоловіком загинула людина, ще кілька були поранені. Після теракту правоохоронці затримали виконавця злочину, а наразі – двох агентів країни-агресора, які діяли окремо від нього та виготовили саморобний вибуховий пристрій.

Фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України й переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. За даними СБУ, подружжя потрапило у поле зору ворога, коли шукало "легких" заробітків на тематичних Телеграм-каналах. Згодом їх завербували для виконання завдання.

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"За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначену схованку. Після цього зрадники віддалено стежили за тим, як виконавець забрав її звідти, про що месенджером доповіли своєму російському куратору. Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину", - розповіли в українській спецслужбі.

Після теракту подружжя переїхало до іншої орендованої квартири та намагалося заплутати сліди і залягти на дно, щоб потім продовжити співпрацю з країною-агресором.

Затримали обох агентів за новою адресою проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення вибухівки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини); ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі

14 грудня 2024 року біля однієї з адмінбудівель у центральному районі Дніпра стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них – двоє поліцейських.

Згодом в СБУ заявили про затримання чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель області. Того ж дня суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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