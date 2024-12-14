Фігуранту тепер загрожує довічне ув’язнення.

У Дніпрі "по гарячих слідах" затримали чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК та СП у центрі місті.

Під час слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області, йдеться у повідомленні СБУ. Фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт"). Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.

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Як додали у Нацполіції, попередньо відомо, фігурант діяв за вказівками спецслужб РФ.

Вибух у Дніпрі

Сьогодні внаслідок вибуху в одному з центральних районів міста загинула людина, також четверо людей поранені, серед них - двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні.

За даними поліції, вибух пролунав близько 14:45. Що саме вибухноло – не уточнюється, але повідомлень про російський обстріл не було. На місце выдразу прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За даними місцевих телеграм-каналів, спрацював вибуховий пристрій, закладений чи то під автомобіль, чи то біля нього.

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