Чоловік перебуватиме під вартою протягом 60 діб без права на заставу.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні теракту у Дніпрі 14 грудня, внаслідок якого одна людина загинула, ще чотирьох було поранено, серед них – двоє поліцейських. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

"Сьогодні рішенням суду чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Як інформує Суспільне, він перебуватиме під вартою до 12 лютого 2025 року.

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За матеріалами справи, у сумці, яку підклали під лавку біля адмінбудівлі, був саморобний вибуховий пристрій.

Відомо, що підозрюваний – з міста Марганець, що на Дніпропетровщині, але нині проживає в Одесі. За словами чоловіка, його підставили. Зокрема, "куратор" повідомив йому, що він має облити фарбою людину, яка начебто бере хабарі. Про вибуховий пристрій він не знав. Оскільки працює барменом і, за його словами, бачив хабарництво на роботі, то вирішив помститися "хабарнику", якого "замовили".

Теракт у центрі Дніпра – подробиці

Вдень 14 грудня біля однієї з адмінбудівель у центральному районі Дніпра стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них – двоє поліцейських. Поранені наразі перебувають у лікарні – їх стан тяжкий.

Згодом в СБУ заявили про затримання чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель області.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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