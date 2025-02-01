В поліції повідомили, що нападника уже затримано.

У місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий чоловік з мисливської рушниці застрелив військовослужбовця обласного ТЦК та втік з одним з мобілізованих.

Про це повідомляє командування Сухопутних військ у Facebook. "1 лютого 2025 року на автозаправній станції в місті Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Відео дня

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

Пізніше стало відомо, що поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що впродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів було встановлено місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області їх було затримано.

За даними поліції, стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження.

"У ході невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів", - додав начальник поліції.

Кримінальні новини

30 січня в Одесі було затримано чотирьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб скоїли вбивство підприємця-волонтера, підірвавши саморобну вибухівку біля його будинку.

Вас також можуть зацікавити новини: