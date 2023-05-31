У Львові з вогнепальним пораненням ушпиталили восьмикласника / ua.depositphotos.com

У середу, 31 травня, у Львові з кульовим поранення госпіталізували восьмикласника. Наразі школяр перебуває у реанімації. 

Як повідомили у Львівській міській раді, трагічний інцидент стався з учнями однієї зі шкіл Шевченківського району Львова. Після компанія школярів пішла в гості до одного із хлопців. Там восьмикласники знайшли зброю, розглядали її, поки не пролунав постріл - одному із них випадково вистелили у груди. 

Медики терміново ушпиталили хлопчика. Він перебуває у реанімації. Обставини та причини інциденту встановлюють поліціянти. 

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Інші інциденти у Львові

Раніше у Львівській області оштрафували маму школяра, який неодноразово цькував онкохвору однокласницю. Батьки дівчинки звернулись до правоохоронних органів через булінг. Пізніше поліцейські склали протокол на матір школяра. Однак, оскільки хлопець є неповнолітнім, відповідати довелось батькам. Жінка в судді визнала провину й просила суворо не карати.

Потім стало відомо, що в Україні вкотре притягнули батьків до відповідальності за булінг, вчинений дитиною. Цього разу інцидент трапився у Львові, де суд оштрафував місцеву мешканку Ірину Сєрякову за те, що її син у листуванні з однокласником вживав нецензурну лайку.

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