Внаслідок цього постраждало психологічне здоров'я дитини.

У Львівській області оштрафували маму школяра, який неодноразово цькував онкохвору однокласницю.

"Систематично, неодноразово вчиняв цькування своєї однокласниці, а саме через перенесену онкохворобу, ображав, обзивав та принижував, що спричинило шкоду її психологічному здоров`ю", – йдеться у матеріалах справи в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначається, постраждати могло і фізичне здоров’я дитини. Батьки дівчинки звернулись до правоохоронних органів через булінг. Пізніше поліцейські склали протокол на матір школяра. Однак, оскільки хлопець є неповнолітнім, відповідати довелось батькам. Жінка в судді визнала провину й просила суворо не карати.

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Випадки булінгу в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, булінг або ж цькування залишається серйозною проблемою в Україні. Нещодавно поліція Чернігівщини притягнула до відповідальності п’ятьох підлітків, їхніх батьків і керівництво навчального закладу за цькування неповнолітньої дівчини.

Однак вже наступного дня на Київщині двоє підлітків жорстоко побили однолітка.

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