В суді мати шестикласника визнала провину.

В Україні вкотре притягнули батьків до відповідальності за булінг, вчинений дитиною. Цього разу інцидент трапився у Львові, де суд оштрафував місцеву мешканку Ірину Сєрякову за те, що її син у листуванні з однокласником вживав нецензурну лайку.

Як пише Zaxid.net з посиланням на матеріали судової справи, син Сєрякової, учень 6-го класу у листуванні з однолітком вживав лайку і вдався до образ. Батьки ображеного хлопця написали заяву в поліцію щодо булінгу, заявивши, що такі інциденти трапляються систематично.

В суді мати шестикласника визнала провину, однак заявила, що на відповідну поведінку її сина спровокували.

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Раніше цього місяця суддя Залізничного районного суду Іванна Іванюк визнала мати хлопця винною в неналежному виконанні батьківських обовʼязків та призначила покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Рішення суду ще може бути оскаржене.

Булінг в Україні

Булінг (або цькування) серед дітей і підлітків залишається серйозною проблемою в Україні. Нерідко випадки агресивної поведінки серед школярів набувають розголосу. Приміром, в квітні стало відомо, що на Київщині двоє підлітків жорстоко побили однолітка. У постраждалого був перелом кісток носа та струс мозку.

Аналогічний інцидент був на Чернігівщині – за цькування та фізичне насильство до відповідальності притягнули батьків п’ятьох підлітків та керівництво їхнього навчального закладу.

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