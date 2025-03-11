Злочинне угруповання "наслідило" у восьми країнах.

У Польщі прикордонники на вимогу Інтерполу затримали громадянку України, засуджену в Казахстані до 12 років позбавлення за участь в організованому злочинному угрупуванні, яке спеціалізувалося на торгівлі людськими органами. Жінку звинувачують у продажу 56 нирок.

Як передає Reuters, відповідну заяву прокуратура зробила у вівторок, 11 березня. Зазначається, що прізвище 35-річної фігурантки правоохоронцями не називається. Водночас прессекретар прокуратури у Пшемислі Марта Петковська поінформувала, що Ксенію П. затримали на залізничному прикордонному переході між Польщею та Україною відповідно до червоного повідомлення Інтерполу.

За даними слідства, жінка була у міжнародному розшуку з листопада 2020 року. Пояснюється, що червоне повідомлення Інтерполу – це запит до правоохоронних органів у всьому світі про тимчасове затримання людини, до якої мають застосувати екстрадицію чи інші відповідні юридичні заходи.

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"Жінка була визнана винною в участі у міжнародній організованій злочинній групі, яка у 2017–2019 роках незаконно вилучала тканини та органи у людей та продавала їх на чорному ринку", - додала Петковська.

Її засудили за незаконне вилучення нирок у 56 потерпілих у Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Україні, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані та Таїланді. За даними слідства, злочин скоєно для отримання прибутку і був постійним джерелом доходу українки.

Наразі прокуратура подала до суду клопотання про тимчасовий арешт терміном на один тиждень, щоб організувати екстрадицію фігурантки до Казахстану. Прокуратура не уточнила, чому жінка не відбуває покарання в Казахстані, як опинилася на польському кордоні і коли саме була засуджена.

Інші кримініальні новини про українців за кордоном

Нагадаємо, у Німеччині суд виніс вирок росіянину, який вбив двох українських військових. 58-річного чоловіка, якого обвинувачували у злочині в Мурнау, засудили до довічного увʼязнення. Раніше росіянин визнав свою провину в суді. Другий окружний суд Мюнхена встановив особливу тяжкість злочину.

За даними суду, чоловіки були знайомі між собою і час від часу разом випивали. Одного дня між ними виникла суперечка, за підсумками якої росіянин пішов до квартири, взяв ніж і атакував українців. У своєму обвинувальному висновку прокуратура виходила з того, що росіянин діяв на ґрунті перебільшеного націоналізму та ненависті до українців. Однак суд не визнав доведеним політичний мотив.

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