Більше половини населення виступили категорично проти такої ідеї.

Переважна більшість громадян Польщі не підтримують відправку військ в Україну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного United Surveys для видання Wirtualna Polska. Зокрема, 86,5% опитаних поляків проти відправлення польських військ до України, з них 58,5% - категорично проти.

При цьому 8,4% поляків готові підтримати відправку польських військових до України, хоча однозначно це рішення підтримують тільки 0,8% опитаних. Не визначились у цьому питанні 5,1% респондентів.

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Відправка миротворців в Україну

На початку цього року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відкинув можливість відправки військ в Україну для закріплення можливого припинення вогню.

"Коли з'явиться мирний план, ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО", - висловив думку міністр.

А 7 березня стало відомо, що Польща та Румунія беруть участь в ініціативах міжнародної групи для гарантій безпеки і підтримки миру в Україні. Вони не будуть надсилати військових, як це зобов’язалися зробити за певних умов інші країни. Польща активно бере участь у консультаціях "коаліції охочих" щодо миротворців в Україні, але прем’єр-міністр країни Дональд Туск раніше сказав, що польських солдатів в Україні не буде.

Туреччина, яка володіє другою за чисельністю армією в НАТО після США, заявила, що може направити війська для участі в потенційній миротворчій місії в Україні.

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