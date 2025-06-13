Надя Пришляк

Його підозрюють у несплаті податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень.

Колишній нардеп від забороненої проросійської партії отримав підозру за несплату понад 4 млрд грн податків. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Прізвище підозрюваного правоохоронці не називають, але за даними джерел УНІАН йдеться про колишнього народного депутата Вадима Новинського, який обирався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" і склав повноваження достроково у липні 2022 року.

В повідомленні зазначається, що колишнього народного депутата викрито на ухиленні від сплати податків. При цьому сказано, що після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. "Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень", - зазначають в СБУ.

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Йдеться про те, що підозрюваний отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр.

"Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах)", - наголошують в СБУ.

Справа Новинського: що треба знати

Як відомо, у січні 2025 року ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському. Його звинувачують у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Зазначалося, що від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2022 року український бізнесмен, колишній соратник колишнього президента-втікача Віктора Януковича Вадим Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата. Парламент підтримав це рішення.

У квітні 2023 року співробітники СБУ знайшли іграшкового Вадима Новинського під час обшуків у компаніях, пов'язаних з проросійським політиком.

Також під час обшуків знайшли велику кількість релігійної літератури, зокрема томи "Історії Російської церкви" російського митрополита Макарія (Булгакова).

У деяких книгах містяться нападки як на Православну церкву України, так і на Українську греко-католицьку церкву.

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