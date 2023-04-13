Також під час обшуків знайшли велику кількість проросійської релігійної літератури.

Співробітники СБУ знайшли іграшкового Вадима Новинського під час обшуків у компаніях, пов'язаних з проросійським політиком, повідомляє Ліга.нет з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Також під час обшуків знайшли велику кількість релігійної літератури, зокрема томи "Історії Російської церкви" російського митрополита Макарія (Булгакова).

У деяких книгах містяться нападки як на Православну церкву України, так і на Українську греко-католицьку церкву.

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СБУ офіційно повідомила, що вилучила під час обшуків документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Арештувано майно екс-депутата Новинського на 3,5 мільярди - що відомо

Сьогодні, 13 квітня, було арештовано майно Новинського. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

У липні 2022 року Верховна Рада достроково депутатські повноваження Новинського після того, як той подав відповідну заяву на складання повноважень.

Новинський входив до проросійської "ОПЗЖ". Крім того, мав тісні зв'язки з РПЦ та УПЦ МП. Свого часу Новинський брав участь у спільній з митрополитом РПЦ Кирилом літургії і звинувачував "у провалі мирних переговорів" Київ.

25 січня 2023 проти нього та інших топ-попів УПЦ МП було запроваджено санкції. А на початку січня Новинський "загримів" у реєстр держзрадників руху "Чесно". Політик називав війну "актом агресії", якому "не може бути виправдання". Водночас відкритих даних про допомогу Новинського українській армії немає.

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