Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з бізнесменом Вадимом Новинським.
Відповідну постанову було винесено судом в рамках кримінальної справи №761/15294/23. Арешт накладено з метою збереження речових доказів у кримінальній справі.
Серед наведених у постанові компаній
- ПрАТ "Укргазвидобуток",
- ТОВ "Смарт-Холдинг",
- ТОВ "Аркона Газ-Енергія",
- ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) Лімітед",
- МК "Запоріжсталь",
- МК "Каметсталь", Центральний,
- Північний та Інгулецький ГЗК,
- ряд вугледобувних підприємств у Покровській вугільній групі,
- частка в ТОВ "Метінвест Холдинг" та його підприємствах
Справа Новинського
Вадим Новинський відомий своїми проросійськими поглядами. 6 липня 2022 року він написав заяву про складання депутатських повноважень.
25 січня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського.
13 квітня в СБУ повідомили про арешті майна Новинського на суму понад 3,5 мільярда грн. До списку заблокованих активів увійшли корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.
20 квітня в СБУ розповіли, що заарештували чергові активи Новинського більш ніж на 144 млн грн. Йдеться про 18 млн кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали в сховищах АТ "Укртрансгаз".
4 травня 2023 року стало відомо про те, що СБУ заарештувала активи Новинського більш ніж на 10,5 мільярдів гривень. Серед арештованого майна та активів - 230 об'єктів нерухомості, якими Вадим Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Встановлено, що щоб уникнути санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на кількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації угоди він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.