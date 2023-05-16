Арешт накладено з метою збереження речових доказів у кримінальній справі.

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з бізнесменом Вадимом Новинським.

Відповідну постанову було винесено судом в рамках кримінальної справи №761/15294/23. Арешт накладено з метою збереження речових доказів у кримінальній справі.

Серед наведених у постанові компаній

ПрАТ "Укргазвидобуток",

ТОВ "Смарт-Холдинг",

ТОВ "Аркона Газ-Енергія",

ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) Лімітед",

МК "Запоріжсталь",

МК "Каметсталь", Центральний,

Північний та Інгулецький ГЗК,

ряд вугледобувних підприємств у Покровській вугільній групі,

частка в ТОВ "Метінвест Холдинг" та його підприємствах

Справа Новинського

Вадим Новинський відомий своїми проросійськими поглядами. 6 липня 2022 року він написав заяву про складання депутатських повноважень.

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25 січня 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського.

13 квітня в СБУ повідомили про арешті майна Новинського на суму понад 3,5 мільярда грн. До списку заблокованих активів увійшли корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

20 квітня в СБУ розповіли, що заарештували чергові активи Новинського більш ніж на 144 млн грн. Йдеться про 18 млн кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали в сховищах АТ "Укртрансгаз".

4 травня 2023 року стало відомо про те, що СБУ заарештувала активи Новинського більш ніж на 10,5 мільярдів гривень. Серед арештованого майна та активів - 230 об'єктів нерухомості, якими Вадим Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Встановлено, що щоб уникнути санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на кількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації угоди він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

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