Зловмисників затримали під час підготовки теракту біля одного із райвідділів поліції.

В Одесі затримано чотирьох чоловіків, які на замовлення російських спецслужб скоїли вбивство підприємця-волонтера, підірвавши саморобну вибухівку біля його будинку.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, злочин стався 20 січня близько 22:40 біля приватного будинку у Пересипському районі Одеси. Внаслідок теракту загинув 54-річний господар будинку – місцевий підприємець, який займався волонтерством.

"Теракт скоїли четверо одеситів, які були завербовані російськими спецслужбами й діяли в інтересах держави-агресора. За грошову винагороду вони погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її в обумовленому місці. За вчинення теракту їм обіцяли 2500 доларів", - розповіли у прокуратурі.

Відео дня

Зазначається, що один із фігурантів виготовив вибуховий пристрій з підручних компонентів. Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі. Троє інших забрали вибухівку та заклали її біля паркану будинку жертви, поряд із припаркованою автівкою. Для фіксації теракту зловмисники встановили мобільний телефон напроти будинку у режимі відеотрансляції.

За даними правоохоронців, щоб вимусити волонтера підійти до своєї автівки, зловмисники її підпалили. Чоловік вийшов на вулицю, щоб загасити вогонь, але не встиг нічого зробити, оскільки внаслідок детонації вибухового пристрою, загинув на місці.

"Надалі агенти зателефонували замовнику, який спостерігав за вчиненням злочину у режимі реального часу, той підтвердив виконання завдання, за що перевів 1 тис. дол., яку вони розділили між собою", - йдеться у повідомленні.

Їх було викрито та затримано наступного дня після скоєння злочину, що дозволило запобігти вчиненню повторних терактів, поінформували у прокуратурі.

Усім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру за фактом вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікам загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

В обласному управлінні СБУ розповіли, що затримали підозрюваних, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції.

"Терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою", - уточнили в управлінні.

Як встановило слідство, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали чотири каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисників на етапі підготовки до цього теракту, а на їхній слід вдалося вийти під час розслідування саме вбивства волонтера.

За даними слідства, зловмисники – троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Рецидивіст діяв окремо від решти групи та відповідав за виготовлення вибухівки та її закладення до схованок.

Затримання на Одещині переодягненого у дівчину шпигуна РФ

На Одещині затримали хлопця, який шпигував для РФ, видаючи себе за дівчину. Він увійшов в образ майже як герой відомої комедії "Тутсі", який в пошуках заробітку "перевтілився" у жінку. Зокрема, 26-річний житель міста Ізмаїл через месенджер встановив контакт із представником спецслужб РФ та погодився на співпрацю. Він мав за гроші передавати інформацію про військові об’єкти на території Ізмаїльського району. Зрадник весь час пересувався у жіночому одязі та відростив довге волосся. Згідно з фото, які оприлюднили правоохоронці, хлопець навіть підфарбовував "зачіску" та робив професійний манікюр – під час затримання його дуже довгі (можливо, нарощені) нігті були покриті чорним лаком.

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