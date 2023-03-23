Агентом виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин.

Контррозвідка СБУ в Житомирській області затримала російського агента з позивним "Снаров", який збирався втекти за кордон.

Про це йдеться у повідомленні Служба безпеки України. Уточнюється, що агентом виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку. Сам він родом з Херсонської області, але проживав у Житомирі.

Встановлено, що у липні 2022 року розвідувальний підрозділ ПВК "Вагнер" залучив його до співпраці через заборонену соцмережу "Вконтакте". За порадою російського куратора для конспірації зрадник користувався позивним "Снаров".

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За вказівкою росіян колишній український військовий збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також "цікавився" персональними даними чинного командного складу українських військ в регіоні.

Також він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу органів державної влади та правоохоронних органів. Відповідна інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на у місті.

Чоловік збирав інформацію про розташування у Житомирі стратегічно важливих військових об’єктів, місця дислокації підрозділів військовослужбовців і військової техніки ЗСУ. Добуті відомості наносив на карту, фотографував і передавав зображення ворогу для можливого використання під час планування та ведення бойових дій.

За даними СБУ, зрадник передавав "вагнерівцям" фотографії карт з позначками через канали електронного зв’язку. Особливу активність чоловік проявив протягом вересня-жовтня 2022 року.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили поплічнику окупантів про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками

З початку війни в Україні активізували боротьбу зі зрадниками і колаборантами. Ледве не щодня СБУ звітує про викриття зрадників у різних областях. Так, 3 березня співробітники СБУ виявили у своїх лавах прихильницю "русского мира", яка працювала у регіональному підрозділі СБУ. Станом на березень до суду передано вже понад 300 справ проти колаборантів.

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