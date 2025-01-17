Чоловік збирав дані про місця розташування військових частин, базування особового складу та техніки ЗСУ.

На Одещині затримали хлопця, який шпигував для Росії, видаючи себе за дівчину. Він увійшов в образ майже як герой відомої комедії "Тутсі", який в пошуках заробітку "перевтілився" у жінку.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, 26-річний житель міста Ізмаїл через месенджер встановив контакт із представником спецслужб Російської Федерації та погодився на співпрацю. Він мав за гроші передавати інформацію про військові об’єкти на території Ізмаїльського району.

Зрадник весь час пересувався у жіночому одязі та відростив довге волосся. Згідно з фото, які оприлюднили правоохоронці, хлопець навіть підфарбовував "зачіску" та робив професійний манікюр - під час затримання його дуже довгі (можливо, нарощені) нігті покриті чорним лаком:

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"Для збору "потрібних" відомостей поплічник агресора, одягнений у жіночий одяг, обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав куратору "звіт" у вигляді текстових повідомлень, фотознімків та відміток на електронних картах".

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон з відповідними доказами. Йому повідомили підозру за фактом державної зради (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними Служби безпеки України, затриманий коригував російські ракетно-дронові удари по місцевих локаціях Сил оборони. Серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території міста Ізмаїл. На співпрацю з окупантами хлопець пішов, щоб заробити. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання російських шпигунів

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні затримали подружжя російських агентів, які "маскувалися" власною дитиною.

Вони виготовили вибуховий пристрій для теракту біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Дніпрі. Внаслідок підриву вибухівки загинула людина, ще декілька отримали поранення.

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