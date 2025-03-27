До втечі Комарницького причетні чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Нацполіції Закарпатської області та один тамтешній депутат.

Ексдепутат Київради Денис Комарницький, який є фігурантом справи про створення злочинної організації з метою заволодіння земельними ділянками в столиці і був оголошений в розшук, втік з України у супроводі правоохоронців, а до українського кордону його везли під прикриттям машини з табличкою "200".

Про це пише "Українська правда", яка провела власне розслідування незаконного перетину кордону Комарницьким.

За даними співрозмовників УП серед правоохоронців, загалом у реалізації втечі Комарницького, брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Закарпатській області та один тамтешній депутат.

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Видання зазначає, що однією з особливостей цієї "спецоперації" є те, що до кордону Комарницького везли під супроводом камуфльованого автомобіля з табличкою "200", якими зазвичай перевозять загиблих бійців.

При цьому УП наводить цитати з протоколу допиту товариша Комарницького Юрія Довгаленка, який днями був на допиті в СБУ. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Довгаленко визнав, що організовував законспірований виїзд Комарницького з Київської області, де той перебував, до українського кордону тоді як вся правоохоронна система активно розшукувала підозрюваного в організації масштабної схеми з розкрадання столичної землі.

В одній з цих цитат Комарницький підтверджує, що хоче перетнути кордон для переховування.

"10.02.2025 близько 18-ї години у месенджері "Сігнал" мені зателефонував мій товариш Комарницький Д.С. та повідомив мене про необхідність вибути у західному напрямку країни у зв'язку з проблемами, пов'язаними з кримінальним переслідуванням НАБУ. Пізніше Комарницький повідомив мене, що він в подальшому бажає перетнути державний кордон України для переховування. Також Комарницький повідомив, що всі дії по його перевезенню на захід України необхідно виконати якнайшвидше, допоки його офіційно не оголосять у розшук", - свідчив Довгаленко.

11 лютого о 8.00 ранку на двох Лендкрузерах з номерними знаками прикриття, яких немає в базі Нацполіції, друзі Довгаленка, забрали Комарницького з котеджного містечка Рославичі по Новообухівській трасі та попрямували до Хуста. За даними УП, ці особи мали посвідчення гласних позаштатних працівників СБУ.

"Коли ми забрали Комарницького Д.С. та почали рух у напрямку м. Хуст, останній повідомив нам, що до м. Хуст попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль, з табличкою "200" під лобовим склом, який уже виїхав раніше. Протягом усього нашого пересування основна задача "Тойота Ленд Крузер 200", полягала в тому щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких - повідомляти про те, чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького Д.С., якого на той час розшукувало НАБУ, про що навіть неодноразово повідомляли ЗМІ. Рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, "Тойота Ленд Крузер 200" їхала попереду від нас на відстані близько 30 кілометрів, виконуючи завдання з розвідування обстановки. Перед ними їхав зазначений камуфльований автомобіль для "перестраховки", з метою розвідки обстановки щодо наявності на маршруті блокпостів або працівників правоохоронних органів", - мовиться у фрагменті допиту Довгаленка.

За даними УП, Комарницький 16 березня опинився в Румунії і попросив там про притулок, а згодом його знайшли в Австрії.

Редакція оприлюднила відео розслідування з деталями втечі Комарницького.

Водночас Спецслужба вже спростувала причетність своїх людей до втечі Комарницького. Там запевняють, що люди, які мали відповідні посвідчення, на момент протиправних дій не мали відношення до СБУ. За словами джерел УП у правоохоронних органах, цих людей було позбавлено статусу позаштатних працівників СБУ за тиждень до втечі Комарницького. Наразі вони затримані і їм повідомили про підозру.

"Затримані СБУ особи менше 5 місяців перебували у статусі гласних позаштатних працівників (не перебували у штаті спецслужби і не отримували грошове забезпечення). Окремо наголошуємо: вони були позбавлені цього статусу на початку лютого, до настання подій, які розслідуються у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні відомства.

Втеча Дениса Комарницького

Як повідомляв УНІАН, також відомо, що двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань Нацполіції, причетних до переправлення фігуранта за кордон, наразі звільнені, їм оголошено про підозру. Крім того з займаної посади звільнено керівника територіального управління.

У середині березня журналісти "Української правди" знайшли Комарницького у Відні та поспілкувались коротко з ним. Ексдепутат відкинув звинувачення у корупції, назвавши їх "фейковими новинами" та "дурницями". Комарницький обіцяв зустрітись пізніше для інтерв’ю, але цього спілкування так і не відбулось, зазначало видання.

У лютому Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. Згодом було офіційно повідомлено, що проводиться масштабна операція "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. У порядку ст. 208 КПК України тоді ж було затримано 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам.

У НАБУ зауважують, що керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА.

10 лютого стало відомо, що Комарницького оголосили в розшук. Йому оголосили підозру за статтею про створення та керівництво злочинною організацією з метою незаконного привласнення київської землі.

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