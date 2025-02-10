У НАБУ кажуть, що фігурант перебуває в Україні, триває його розшук та запобігання виїзду за кордон.

На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею. Про це повідомили сьогодні в Національному антикорупційному бюро.

Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року.

Як повідомив Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, організатор злочинної групи, яка була викрита НАБУ та САП в межах останнього операції "Чисте місто", перебуває в Україні, триває його розшук та запобігання виїзду за кордон.

Відео дня

"Якщо казати про осіб, які переховуються від слідства. Всі чули про нашу останню операцію, яка має умовну назву "Чисте місто", і стосується викриття злочинної організації, яка діяла в Києві, і ця злочинна організація привласнила земельні ділянки багатомільйонної вартості. Наразі ми вживаємо заходів щодо розшуку цієї особи, керівника злочинної організації. За нашою інформацією, ця особа намагається зараз знайти шлях для того, щоб покинути територію України", - наголосив він.

Директор НАБУ наголосив, що зараз триває пошукова операція, до якої залучені значні сили, зокрема й працівники СБУ, Нацполіції, орієнтований особовий склад Прикордонної служби.

"Я дуже сподіваюся, що вся правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не змогла покинути територію України, і змогла постати перед судом", - додав Кривонос.

Операція "Чисте місто" та Комарницький

6 лютого у пабліках поширилась інформація, що Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до колишнього депутата Київради часів Черновецького, одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Того ж дня у НАБУ офіційно повідомили, що проводиться масштабна операція "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.

Зазначалось, що в ході операції "Чисте місто" викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради (КМР). Один з ключових напрямів діяльності - заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю. У порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам.

Як інформували в НАБУ, серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

аступник голови КМДА;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості, повідомили слідчі.

У НАБУ зауважують, що керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА.

8 лютого Судово-юридична газета з посиланням на пресслужбу ВАКС інформувала, що Вищий антикорупційний суд визначив запобіжні заходи для 7 осіб, затриманих у справі щодо незаконного розподілу землі в Києві. Строк дії запобіжних заходів - до 6 квітня, та не довше ніж триватиме досудове розслідування.

Так, обрано запобіжні заходи:

депутатці Київради, члену постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Олені Марченко - тримання під вартою з альтернативою застави 50 млн грн.;

депутату Київради, голові земельної комісії КМР Михайлу Терентьєву - арешт із можливістю внесення застави 19,98 млн грн.;

заступнику голови КМДА Петру Оленичу - тримання під вартою із заставою 15 млн грн.;

інші підозрювані - запобіжні заходи із заставами 8 млн грн, 7 млн грн та 4,5 млн грн.

Ще один підозрюваний отримав особисте зобов’язання.

Вас також можуть зацікавити новини: