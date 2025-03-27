Втеча Комарницького: звільнено трьох поліцейських, двом з них оголосили підозри

Залишились без посад двоє співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, а також керівник тер управління.

Трьох правоохоронців звільнено з посад через втечу за кордон ексдепутата Київради Дениса Комарницького, який є фігурантом справи про створення злочинної організації з метою заволодіння земельними ділянками в столиці.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Зазначено, що двом з вищезазначених співробітників СБУ оголосила підозри.

"Нам стало відомо про факти причетності двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до протиправної діяльності. Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри", - мовиться у повідомленні.

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Крім того, додали у Департаменті, з займаної посади звільнено керівника територіального управління.

Втеча Комарницького - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого стало відомо, що Комарницького оголосили в розшук. Йому оголосили підозру за статтею про створення та керівництво злочинною організацією з метою незаконного привласнення київської землі. Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року.

6 лютого у пабліках поширилась інформація, що Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. Згодом НАБУ офіційно повідомило, що проводиться масштабна операція "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. У порядку ст. 208 КПК України тоді ж було затримано 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам. Серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

заступник голови КМДА;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

У НАБУ зауважують, що керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА.

У середині березня журналісти "Української правди" знайшли Комарницького у Відні та поспілкувались коротко з ним. Ексдепутат відкинув звинувачення у корупції, назвавши їх "фейковими новинами" та "дурницями". Комарницький обіцяв зустрітись пізніше для інтерв’ю, але цього спілкування так і не відбулось, зазначало видання.

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