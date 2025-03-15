Чоловік змушений був сам викликати допомогу.

У горах на Закарпатті прикордонники врятували порушника, який планував незаконно потрапити в Румунію, однак заблукав. Про цей випадок розповіли у Держприкордонслужбі України.

Зазначається, що врятований – мешканець Сумщини. Охоронці кордону знайшли його аж через дві доби безрезультатних блукань горами після того, як він сам викликав допомогу.

Прикордонники з рятувальниками виявили чоловіка саме вчасно: він був виснаженим і потребував невідкладної допомоги, ідеться у повідомленні.

Відео дня

"Порушника швидко доставили до лікарні, медики діагностували у нього загальне переохолодження", - повідомили у ДПСУ.

Ухилянтство в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, про ухилянтські схеми, до яких причетні народні депутати, розповідала член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська. За її словами, чоловіки їхали з нардепами за кордон як водії і не поверталися в Україну.

Також нещодавно уряд змінив порядок перетину кордону для медійників та представників сфери культури. Повідомлялося, що одна із причин такого рішення – уникнути зловживань і спекуляцій щодо цієї теми.

Вас також можуть зацікавити новини: