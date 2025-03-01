Безпілотник знайшли за пів кілометра від кордону з Молдовою.

У Румунії поблизу кордону з Молдовою знайшли фрагменти російського безпілотника з вибуховим зарядом, повідомляє Міністерство національної оборони.

За даними відомства, ділянка, на якій виявили уламки, розташована приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою у заміській зоні, де немає жодних елементів інфраструктури.

"За результатами проведених слідчими експертиз з'ясувалося, що осколки потрапили від безпілотного літального апарату російського виробництва", - наголосили в Міноборони.

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Зазначається, що в результаті експертного огляду на борту літального апарата виявили активну боєголовку, "яка підлягає контрольованому підриву на місці, щоб усунути будь-яку небезпеку для місцевого населення".

Зазначимо, щоночі росіяни атакують Україну ударними дронами. На територію Румунії упродовж повномасштабної війни Росії в Україні неодноразово падали уламки російських безпілотників.

Російські дрони в Румунії: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у вересні 2024 року під час атаки "шахедами", яку РФ завдала по Україні, зокрема по Одещині, Румунія підіймала літаки F-16. Попередньо, було ураження румунської території, повідомляло Міноборони країни.

Нещодавно парламент Румунії підтримав законопроєкт, який дозволяє збройним силам збивати безпілотники, що незаконно порушили повітряний простір країни, виходячи з рівня загрози та ризиків для життя та майна людей.

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