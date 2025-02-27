Ухилянти виїжджали з України з нардепами як їх водії і не поверталися, розповіла депутатка Бобровська.

Про ухилянтські схеми, до яких причетні народні депутати, розповіла на брифінгу член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська, коментуючи рішення про зміни правил виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану.

Вона зазначила, що зміни, які ініціює Міністерство культури та стратегічних комунікацій, будуть логічними, щоб запобігти незаконному виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку під час повномасштабного вторгнення. За її словами, виїхати стане складніше.

"Якщо кількість тих, хто виїжджає і не повертається, перевищує 30-40%, то тоді це логічне рішення. Бо інакше це корупційна складова, яка грає на руку ухилянтам", - наголосила Бобровська.

Вона сказала, що в неї немає інформації, хто найчастіше не повертається в Україну, отримавши дозвіл на виїзд. Бобровська додала, що різні ухилянтські схеми задіяні не тільки у сфері культури.

"У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей", - розповіла Бобровська.

За її словами, потім ці чоловіки мобілізаційного віку в Україну не поверталися. При цьому нардепка не назвала прізвища колег, які були задіяні в "ухилянтській схемі".

Зміни до правил перетину кордону: що відомо

Як повідомляв УНІАН, аби запобігти використанню дозволу від Міністерства культури та стратегічних комунікацій для незаконного виїзду за кордон під час повномасштабного вторгнення, відомству потрібно погодити зміни до правил перетину кордону.

У пресслужбі міністерства зазначили, що правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають змінити, аби запобігти зловживанням.

Зазначалося, що через прогалини в національному законодавстві були численні випадки, коли особи, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися в Україну у встановлені терміни.

Мінкульт розробив проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України, якими буде врегульовано питання вичерпних вимог для прийняття рішення міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

Через це з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів для виїзду зазначеної категорії осіб за межі України.

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