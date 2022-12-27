За словами прем'єр-міністра, механізм соціальної підтримки стане більш дієвим та ефективним, а також адаптованим до реалій сьогодення.

Кабінет міністрів України своїм рішенням припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного фонду.

Це відбулося в рамках триваючої соціальної реформи згідно з ухваленим раніше законом. Про це під час сьогоднішнього засідання заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України. Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави", - сказав він.

Відео дня

Також голова уряду додав, що цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями.

"Зробили майже неможливе. У надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн. Здійснили всі заплановані на 2022 рік підвищення. Провели індексацію, зокрема вперше проіндексували військові пенсії", - заявив прем'єр.

Також він зазначив, що реалізація ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми підтримки пенсіонерів віком 80+ проходить успішно.

"У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплатили пенсій на понад 575 млрд грн. Лише в грудні перераховано пенсій на 51,4 млрд грн", - сказав він.

Крім цього, Шмигаль додав, що цього року в Україні була створена система централізованого нарахування виплат, що дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Таким чином охопили виплатами понад 5 мільйонів сімей.

Об'єднання Фонду соцстраху і ПФУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, про об'єднання Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування вперше зайшла мова в Кабміні у 2020 році під час затвердження бюджету ПФУ.

21 вересня Верховна Рада схвалила рішення про об’єднання Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з 1 січня 2023 року. Автори документа переконані, що об'єднання споріднених функцій фондів та інформатизації системи страхування дозволить економити зі страхових коштів 2-3 мільярди гривень на рік.

Наголошується, що всі пенсійні та страхові виплати, а також соціальні послуги, які постраждалі на виробництві та члени їхніх сімей зараз отримують від Фонду соціального страхування, зберігаються.

Вас також можуть зацікавити новини: