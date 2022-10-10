За перше півріччя 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті.

В Україні частка пенсіонерів, які отримують пенсії менші ніж 3 тисячі гривень, складає 43% від загальної кількості, при цьому у 2021 році таких пенсіонерів було 54%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дані Пенсійного фонду України.

"За перше півріччя 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті - до 4 437 грн, або ж 152 дол., у порівнянні з відповідним періодом 2021 року. Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 року середня пенсія становить 121 дол.", - йдеться у повідомленні.

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Кількість пенсіонерів, які отримують виплати менші як 3 000 грн (82 дол.), зменшилася з 54% у 2021 році до 43% у 2022 році. Частина пенсіонерів, які отримують більше ніж 10 000 грн (273 дол.) при цьому складає 6,6%. Від 5 000 до 10 000 грн (137-273 дол.) отримують 18,5% пенсіонерів.

"За рік кількість пенсіонерів скоротилась майже на 200 тисяч. Темпи скорочення дещо вщухли: якщо за І півріччя 2021 року кількість пенсіонерів зменшилась на 1,5%, то у відповідний період 2022 року - на 0,6%. Загалом станом на липень в Україні 10 775 414 пенсіонерів", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня, у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати, відбулися перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців, а з 1 грудня пенсії будуть підвищені завдяки збільшенню прожиткового мінімуму. З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тисячі гривень

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд не бачить можливості підвищувати мінімальну зарплату в 2023 році.

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