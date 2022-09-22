Об'єднання споріднених функцій фондів та інформатизації системи страхування дозволить економити 2-3 мільярди гривень на рік.

Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Згідно з документом з 1 січня 2023 року відбудеться приєднання Фонду соціального страхування України до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляється в проекті закону №3663 .

Зазначається, що уповноваженим органом управління у разі тимчасової втрати працездатності та нещасного випадку стане Пенсійний фонд України.

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Водночас всі пенсійні та страхові виплати, а також соціальні послуги, які постраждалі на виробництві та члени їхніх сімей зараз отримують від Фонду соціального страхування України, зберігаються.

Закон передбачає, що ПФУ та його територіальні органи стануть правонаступниками Фонду соціального страхування, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

Автори законопроекту впевнені, що об'єднання споріднених функцій фондів та інформатизації системи страхування дозволить економити зі страхових коштів 2-3 мільярди гривень на рік.

У прес-службі Мінсоцполітики додали, що можливості інформаційної системи пенсійного фонду вже дозволили ввести електронний лікарняний.

"Подальша цифровізація процесів скоротить терміни проходження коштів і дозволить прискорити отримання виплат і соціальних послуг в системі соціального страхування", - підсумували в прес-службі.

Об'єднання двох фондів

Вперше про об'єднання Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування заговорили в Кабміні в 2020 році під час затвердження бюджету ПФУ.

Вже наприкінці 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

21 вересня 2022 року законопроект ухвалили остаточно. Зараз він переданий в роботу головному комітету парламенту.

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