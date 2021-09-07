Страхові компанії можуть покрити половину суми.

Каліфорнійська корпорація CoreLogic попередньо оцінює завдані ураганом "Іда" у США збитки від 27 до 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Фориншурер.

Страховиками враховані збитки від вітру, штормових нагонів, внутрішніх повеней житлової і комерційної нерухомості у Луїзіані, Міссісіпі та Алабамі від 6 до 9 мільярдів доларів.

Водночас незастраховані збитки у регіонах оцінені у розмірі від 8 до 12 мільярдів доларів. У загальному йдеться про шкоду від 14 до 21 мільярда доларів. Застраховані "вітрові втрати", пише CoreLogic, від урагану складає від 8 до 12 мільярдів доларів.

Читайте такожВетерани війни з нагоди Дня Незалежності отримали нові квартириЗ 27-40 мільярдів доларів страховики можуть покрити лише від 14 до 21 мільярда доларів. Повторно застраховані збитки складуть трохи більш як 50% економічної шкоди.

Найбільше з-поміж регіонів, за підрахунками фахівців, постраждала Луїзіана.

Ураган "Іда" атакував американське узбережжя наприкінці літа 2021 року. 29 серпня штормовий вітер накрив Луїзіану. Негода досягла четвертого ступеня з п'яти можливих і була визначена п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Постраждали, зокрема, Новий Орлеан й Нью-Йорк.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок урагану стрімко зростає, а без електрики досі залишаються 600 тисяч осіб.

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Автор: Яна Ставська