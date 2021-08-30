Ураган приніс із собою проливний дощ і сильний вітер, який зривав дахи будівель, валив дерева та пошкодив лінії електропередач.

Штат Луїзіана оцінює наслідки урагану "Іда", який в неділю, 29 серпня, обрушився на узбережжя США.

Ураган досяг четвертого ступеня з п'яти можливих і став п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії. Швидкість вітру становила 230 кілометрів на годину, передає AP News.

У штаті сталося безліч затоплень, проте основні місцеві дамби витримали. Тепер рятувальники висуваються на сотнях човнів і гелікоптерів, щоб дістатися до людей, які опинилися в пастці паводкових вод.

Внаслідок урагану в Луїзіані загинула щонайменше одна людина: її придавило падаючим деревом в околицях столиці штату, міста Батон-Руж.

Читайте такожУраган "Іда" показали з космосу (фото)Новий Орлеан - найбільш густонаселене місто штату - в неділю ввечері залишилося без електрики. Всі вісім основних ліній електропередачі міста пошкоджені. Ураган також обрушив гігантську електроопору вздовж річки Міссісіпі, а дроти впали в річку, що призвело до масових відключень і зупинки річкового руху.

За деякими даними, для повного відновлення електропостачання може знадобитися шість тижнів. Загалом у Луїзіані та сусідньому Міссісіпі без світла опинилися більше мільйона жителів. Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс заявив у неділю, що 30 000 працівників комунальних служб уже працюють над відновленням електропостачання.

"Іда "обрушилася на узбережжя США рівно за 16 років після урагану "Катріна". Тоді, у 2005 році, загинули понад 1 800 осіб.

Зараз "Іда" перебуває на території штату Міссісіпі. Очікується, що вона продовжить рух східною частиною країни. Стежити за ураганом можна на карті CNN.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова