Щодня надходять нові дані про загиблих. Багато пропали безвісти.

Кількість загиблих в результаті урагану "Іда" стрімко зростає, а без електрики досі залишаються 600000 осіб.

Про це повідомляє REUTERS.

Нагадаємо, "Іда" накрив штат Луїзіана 29 серпня. Це був потужний ураган 4 ступеня зі стійким вітром у 240 км/ч. У штаті загинуло щонайменше 13 осіб.

Шторм ослаб по мірі просування на північ, але все одно викликав повінь на східному узбережжі, в результаті якої загинуло як мінімум 50 осіб.

Читайте такожДо та після: У мережі показали наслідки урагану" Іда " (фото)

Рекордна кількість опадів, що склала 7,8 см на годину, зафіксована в Центральному парку Нью-Йорка. У Нью-Йорку було 17 підтверджених смертей.

У Нью-Джерсі вже підтверджено 27 смертей від урагану і чотири людини пропали безвісти.

Повідомлялося і про інші смертельні випадки від урагану в Коннектикуті, Пенсільванії та в Меріленді.

Крім цього ураган "Іда" паралізував видобуток нафти в Мексиканській затоці в США, і станом на неділю 88% видобутку сирої нафти та 83% видобутку природного газу залишалися припиненими.

Ураган "Іда" у США

Ураган "Іда" вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану "Катріна", від якого у 2005 році загинули понад 1800 осіб.

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 240 км/год накрив Луїзіану, почалися повені та потопи у прибережних зонах. Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті запровадили комендантську годину.

Спустошивши частини узбережжя Мексиканської затоки в неділю, "Іда" викликала сильну повінь в середу від Вірджинії до Нової Англії.

Коли ураган досяг Нью-Йорка, у місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.

Автор: Катерина Лиманська