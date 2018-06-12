Лімонов на цей раз зміг приїхати до рідного Харкова (фоторепортаж)

Лідер Націонал-більшовицької партії Росії, письменник Едуард Лімонов (Савенко) цими днями побував у Харкові. Уродженець Харкова прибув на похорони своєї матері, Раїси Федорівни, яка померла у віці 86 років. Останній раз Е.Лімонов був у Харкові, де він провів дитинство, у вересні 2007 р. на святкуванні дня народження матері. Тривалий час йому було заборонено в’їжджати на територію України, зокрема у березні 2004 р. він не зміг приїхати на похорон батька Веніаміна Івановича.

На знмімках: Лімонов у Харкові. Березень 2008

Фото УНІАН