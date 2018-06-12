Як Добкін і Кернес з ”Альфою” воювали (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради. Службою безпеки України встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Учора до Харківської міськради прибула група співробітників УСБУ на чолі з начальником слідчого відділу для здійснення вилучення документів у керівництва Харкова у рамках розслідування кримінальної справи.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, Г.КЕРНЕС відмовився підписувати постанову про вилучення документів у його кабінеті, яку йому намагалися вручити працівники Управління СБУ в Харківській області.

За слів самого секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА, люди в масках вилучили документи і з відділу кадрів і склали їх у мішки.

«Це особисті справи співробітників органів місцевого самоврядування. Всі ці справи становлять інтерес для співробітників спецпідрозділу «Альфа». Ці дії відбуваються у той час, коли закінчився робочий день. Люди утримуються силою, і ... ми не можемо підійти до них, щоб забезпечити їм правовий захист. За моїми оцінками, у будинку близько 50-60 чоловік спецпідрозділу «Альфа», - заявив журналістам Г.КЕРНЕС.

«Усе, що відбувається, - заявляє М.ДОБКІН, - це звичайний фарс. Була порушена кримінальна справа, у рамках якої в СБУ не було нічого, для того щоб хоч якось виправдати свої дії, які були вранці, і був санкціонований цей беспрєдєльний обшук».

«Я гадаю, - сказав М.ДОБКІН, - що винні обов`язково будуть покарані, і ці заяви про нібито наявні факти крадіжки-розкрадання виявляться голослівними. Єдиний документ, що є сьогодні на руках у СБУ, це акт КРУ, який говорить про те, що протягом тривалого періоду, з 1996 року, співробітникам міської влади виплачувалася так звана муніципальна надбавка. Це близько 10% до окладу для того, щоб хоч якось підвищити зарплату співробітникам, які працюють у стінах цього будинку. От це й називаються масові розкрадання у великих розмірах, які організувала міська влада. Тоді я вважаю, що претензії потрібно пред`являти всім мерам Харкова, які своїм вольовим рішенням відстоювали право багатотисячного колективу одержувати гідну заробітну плату».

Михайло ДОБКІН планує доповісти Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про події у Харківській міськраді.

Фото Мстислава Чернова/УНІАН