До Радмир-Експохолу підтягнулася і вантажна техніка (фото)

Національна мережа супермаркетів АВТЕК представила на Східно-українському автосалоні популярні та нові моделі вантажної автомобільної та спеціальної техніки. Зокрема, автомобілі Ford Cargo для перевезень і спецтехніка на базі МАЗ і КАМАЗ для будівельних організацій.

Особливе місце в експозиції «Автек» посідають крани-маніпулятори UNIC (Японія) на базі вантажних шасі МАЗ і КАМАЗ. Крани-маніпулятори вже давно стали в усьому світі повноцінною заміною звичним автокранам, причому з явною перевагою - адже кран-маніпулятор поєднує у собі основні функції й потужності як автокрана, так і бортового автомобіля для перевезення вантажів.

У новому бізнес-сезоні, крім широко відомої і популярної вантажної техніки на базі МАЗ, КАМАЗ, а також великотоннажних вантажних автомобілів FORD Cargo, «Автек» розширив свою продуктову лінійку екскаваторами Sany (Китай), Hidromek (Туреччина) і навантажувачами зі зворотною лопатою Cukurova (Туреччина).

Землерийна та дорожньо-будівельна техніка, що випускається під торговельними марками Sany, Hidromek і Cukurova, спроектована за критерієм підвищеної надійності й адаптована для використання в Україні.

Відвідувачі виставки зможуть ознайомитися з кондиціями нової модель навантажувача зі зворотною лопатою Cukurova-885. Нове покоління екскаваторів-навантажувачів CUKUROVA 883-885 ще краще поєднує у собі потужність, надійність та зручність в експлуатації. Компанія Cukurova одна з перших обладнала свої навантажувачі системою керування нового покоління. Ця гідравлічна система, доступна тільки для моделі 885, дозволяє операторові точно контролювати роботу зворотної лопати й навантажувального ковша за допомогою зручної рукоятки. Крім зручності в керуванні, ця система дозволяє плавно змінювати швидкість і напрямок руху робочих органів при будь-яких навантаженнях, полегшити роботу оператора, збільшити термін служби масла й знизити температуру в масляному баку.

Найближчим часом з новинками та найпопулярнішими моделями ринку вантажної та будівельної спецтехніки український споживач може ознайомитися на виставових стендах «Автек» у регіонах: Полтава (3-5 квітня, «Авто Майстер ШОУ 2008», Майдан Незалежності, 16), Кривій Ріг (18-20 квітня, «Автотехмаш-2008 весна»), Донецьк (22-25 квітня, «Буддормаш», виставочний центр «Експодонбас»).